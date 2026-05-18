[Aktualisiert 15.30 Uhr] In Offenbach-Hundheim ( Kreis Kusel) läuft seit etwa 12.30 Uhr ein Großeinsatz der Feuerwehr. Ohrenzeugen berichteten von mehreren kleinen Explosionen, die im Ort zu hören waren, eine schwarze Rauchsäule war am Ortseingang aus Richtung Glanbrücken kommend zu sehen. In einem Anwesen direkt an der Glanbrücke nach Hundheim brennt es auch am Nachmittag noch immer. RHEINPFALZ-Reporter Christian Hamm, der vor Ort ist, berichtet von „unglaublich viel Feuerwehr“. Unter anderem wird von zwei Drehleitern aus gelöscht, ein Krisenstab tagt.

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Video: Ginkel

Noch immer qualmt es an der Einsatzstelle heftig. Anwohner berichten von einem beißenden Geruch, der in der Luft liegt. Nach RHEINPFALZ-Informationen hat der Gefahrstoffzug des Landkreises Kusel Messungen durchgeführt. Ob in der Luft eine Schadstoffbelastung zu messen war, ist noch offen.

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Video: Jessica Dörr-Neunzig

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