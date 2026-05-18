[Aktualisiert 17.15 Uhr] In Offenbach-Hundheim ( Kreis Kusel) läuft seit etwa 13.37 Uhr ein Großeinsatz der Feuerwehr. „Das Feuer ist aktuell weiter nicht unter Kontrolle“, berichtete dreieinhalb Stunden später der Pressesprecher der Feuerwehr und Stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises, Stefan Reichhart.

Bei dem Brandobjekt handelt es sich laut Reichhart um einen „Schrottplatz mit angrenzender Lagerhalle sowie einem Wohnhaus“. Das Feuer hat sich auf sämtliche Objekte sowie den Bereich zwischen den Gebäuden ausgedehnt. Auf dem Areal lagern Schrottgegenstände in einer erstaunlichen Fülle.

Ohrenzeugen berichteten nach der Mittagsstunde von mehreren Knallgeräuschen, die auf Explosionen schließen ließen. Eine hoch in den Himmel steigende schwarze Rauchsäule war von weither zu sehen.

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Video: Ginkel

17 Feuerwehren im Einsatz

In einem Anwesen direkt an der Glanbrücke nach Hundheim brennt es auch am Nachmittag noch immer. Unter anderem wird von drei Drehleitern aus gelöscht, ein Krisenstab tagt.

Anwohner berichten von einem beißenden Geruch, der in der Luft liegt. Nach RHEINPFALZ-Informationen hat der Gefahrstoffzug des Landkreises Kusel Messungen durchgeführt. Ob in der Luft eine Schadstoffbelastung zu messen war, ist noch offen.

Aktuell befinden sich insgesamt 17 Feuerwehren im Einsatz, die teils von jenseits der Grenzen der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hinaus angerückt waren. So waren neben der Drehleiter Lauterecken auch die Hubrettungsfahrzeuge aus Meisenheim und Kusel vor Ort.

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