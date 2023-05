Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ab Mittwoch dürfen auch Hausärzte Patienten gegen Covid-19 impfen. Den Impfstoff – vorerst ausschließlich den von Biontech – bekommen sie über Apotheken oder das Impfzentrum. Wie viel davon pro Woche zur Verfügung steht, ist aber vorab allerdings nicht klar.

„Heute Morgen stand das Telefon nicht still. Ein heftiger Tag, was die Nachfrage betrifft“, berichtet Hausarzt Dieter Frego aus Waldmohr am Dienstagnachmittag. Und auch bei