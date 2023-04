Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was passiert, wenn sich Behinderte, die in Wohngruppen leben, mit dem Coronavirus infizieren? Einen Fall gab es in Kusel bereits. Die Hausleitungen hoffen, dass die Bewohner bald geimpft werden können.

„Im Grunde läuft die Impfung für unsere Bewohner auch nicht viel anders ab, als bei jedem anderen auch“, sagt Ulrich Weißenauer, Gesamtleiter in der Kuseler Einrichtung „Haus