Es knallt im Dorf, Flammen schießen hoch, dunkler Qualm steigt auf. Was da am Montag in Hundheim so alles gebrannt hat – man weiß es nicht. Dutzende Helfer waren dort.

Verlassen steht ein Streifenwagen vor der „Einsamkeit“ – mitten auf der Bundesstraße. Blaulicht blinkt, die Tür steht offen. Der Wagen ist so verlassen wie die „Einsamkeit“ selbst, jenes längst geschlossene, einst so beliebte Lokal. 200 Meter weiter aber geht es gewaltig rund, dorthin ist wohl auch die Streifenwagenbesatzung geeilt: Am Ortseingang von Offenbach-Hundheim blockieren Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge die B420. Noch viele mehr finden sich in der Talstraße, die von der Glanbrücke an der Bundesstraße in den Ortsteil Hundheim führt. Dort, wenige Meter vom Glan entfernt. brennt es lichterloh. Der Hundheimer Schrottplatz steht in Flammen.

Hektische Betriebsamkeit rund um das Gelände. „Ich habe gesagt, die sollen es brennen lassen, sollen bloß nicht auf das Gelände gehen. Das ist viel zu gefährlich“:

Wer da angehastet kommt und die Information liefert, ist Andreas Müller. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ist offiziell, kraft Gesetz, oberster Einsatzleiter und Chef der Brandschützer. Was dem scheidenden Verwaltungschef zugute gehalten werden muss: Er verlässt sich in Brandschutzangelegenheiten auf seine Fachleute.

Die Rauchsäule, die in Hundheim aufstieg, war kilometerweit zu sehen. Foto: Christian Hamm

Und so hat denn auch am Montagnachmittag Markus Böhmer vor Ort das Sagen. Der Wehrleiter der VG Lauterecken-Wolfstein steht eine halbe Stunde nach Müllers Besuch inmitten einer Traube von führenden Einsatzkräften. Lagebesprechung des Krisenstabs. Unter anderem sind auch der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises, Norbert Braun, und Stefan Reichhart, einer seiner Stellvertreter, mit dabei.

Feuer nach drei Stunden noch nicht unter Kontrolle

Reichhart ist neben anderem für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich – und liefert wie gewohnt zuverlässig Infos. Demnach ist der Alarm gegen 13.30 Uhr eingegangen. Das Alarmstichwort „Rauchentwicklung aus Gebäude“ klingt noch nicht allzu dramatisch, hat es aber in sich. Es sollte auch nicht lange Bestand haben. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wird das Stichwort zu „Industriebrand“ hochgestuft. Das ist eine ganz andere Hausnummer.

Von Hundheimer Höhenlage aus hatte unser Leser Michael König gute Sicht. Er hat uns das Foto geschickt. Foto: Michael König Anweisungen von der Brücke aus. Foto: Christian Hamm Empfänger ist der Maschinist unterhalb der Brücke. Der Glan wird angezapft. Foto: Christian Hamm Oben auf der Brücke liegt der Verteiler. Wasser marsch. Foto: Christian Hamm Feuerwehrfahrzeuge säumten am Dienstag den Ort. Foto: Christian Hamm Was von dem Grundstück zu sehen war, ließ nichts Gutes erahnen. Foto: Christian Hamm Hier wird wohl kein Stein auf dem anderen bleiben. Foto: Christian Hamm Brandbekämpfung aus luftiger Höhe: Dank der Drehleitern aus ... Foto: Christian Hamm ... Lauterecken, Kusel und Meisenheim ... Foto: Christian Hamm ... war dem Übel wirkungsvoll beizukommen. Foto: Christian Hamm Wenngleich sich nach dem Abkühlen wohl erst zeigt, was das Feuer vernichtet hat. Foto: Christian Hamm Die große Unbekannte ist: Was lagerte da so alles in und um die Gemäuer herum. Foto: Christian Hamm Wehrleute beratschlagen ... Foto: Christian Hamm ... angesichts der vollgestellten Liegenschaft. Foto: Christian Hamm Kühlung bekam auch der Sprinter vor der Tür. Foto: Christian Hamm Szenen eines Einsatzes. Foto: Christian Hamm Die Brücke war selbstredend gesperrt. Foto: Christian Hamm Nur Einsatzfahrzeuge durften durch. Foto: Christian Hamm Blick vom Feuerwehrgerätehaus zum Einsatzort. Foto: Christian Hamm Neben dem Schrottplatz liegt eine frühere Schlächterei. Foto: Christian Hamm Wie groß die Gefahr war, lässt sich angesichts solcher Bilder allenfalls erahnen. Foto: Christian Hamm Foto: Christian Hamm Foto 1 von 22

Jetzt aber: Die Maschinerie läuft an. Insgesamt 17 Wehren sind vor Ort, neben den Einheiten der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sind weitere gekommen, aus der VG Kusel-Altenglan, noch eher allerdings die Kameraden aus Meisenheim, die mit einer zweiten Drehleiter anrollen. Die aus Kusel kommt auch noch hinzu. Wichtig, lässt sich das Feuer dadurch doch höchst wirksam von oben herab bekämpfen – von mehreren Richtungen her.

Gespenstische Szenerie am Glan. Foto: Christian Hamm

Die Einheimischen tragen zunächst auch die Hauptlast. Die Wehr der Glangemeinde war rasch vor Ort, die Stützpunktwehr aus Lauterecken folgte, die vom Wolfsteiner Stützpunkt kam selbstredend auch. Es geht noch eine Weile so weiter – sogar drei Stunden nach Einsatzbeginn kommen weitere Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht angebraust. Unterwegs sind da, drei Stunden nach Eintreffen der ersten Kräfte, noch Fahrzeuge von Sondereinsatzgruppen (SEG) des Katastrophenschutzes, bestückt vom Roten Kreuz. Ebenso wie die unter Regie des Landkreises agiert der Gefahrstoffzug, aus dessen Reihen ebenfalls Kräfte nach Hundheim geeilt sind.

Das Feuerwehrgerätehaus der Ortswehr liegt direkt gegenüber des Brandorts. Auf dem Platz davor ist ein Zelt aufgebaut. Dort gibt’s Erfrischungen, dort können sich die Atemschutzgeräteträger nach schweißtreibenden Auftritten umziehen und wieder richtig zu Atem gelangen.

Technische Hilfswerk reißt Mauern ein

„Das Feuer ist aktuell weiter nicht unter Kontrolle“, berichtet dreieinhalb Stunden nach Aufsteigen der ersten Rauchschwaden Feuerwehr-Pressesprecher Reichhart. Inzwischen sei auch das Technische Hilfswerk eingetroffen. Mit einem Bagger wird geräumt, „damit wir an Glutnester kommen“, erläutert Reichhart. Nach seinen Worten ist das Brandobjekt ein „Schrottplatz mit angrenzender Lagerhalle sowie einem Wohnhaus“. Das Feuer hat sich auf sämtliche Objekte sowie den Bereich zwischen den Gebäuden ausgedehnt. Auf dem Areal lagern Schrottgegenstände in einer erstaunlichen Fülle.

Ohrenzeugen hatten nach der Mittagsstunde von mehreren Knallgeräuschen berichtet, die auf Explosionen schließen ließen. Eine hoch in den Himmel steigende schwarze Rauchsäule war von weit her bereits zu sehen. Unverkennbar war ein beißender Geruch, der in der Luft liegt. Vermutlich haben Reifen und ölhaltige Substanzen oder Gegenstände gebrannt. Darüber sowie zur Brandursache war am Montag nichts Näheres mehr zu erfahren. Denn am Abend waren noch immer Löscharbeiten im Gange.