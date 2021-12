Die Emrich-Gebäude sind abgerissen, ein neues Kapitel Stadtgestaltung wird am Kuseler Rosengarten geschrieben. Sowohl an der Burg Lichtenberg als auch am Potzbergturm laufen Modernisierungsarbeiten. In Lauterecken ist der Mensa-Bau jedoch noch immer gestoppt.

Die Großbaustelle prägt Kusel seit dem frühen Sommer – nachdem die Gebäude der ehemaligen Brauerei Emrich jahrelang leer standen, nichts voran ging. Bereits 2017 hatte Investor Paul Uwe Budau den Komplex gekauft. Im Juni wurde die Bodenplatte gegossen, jetzt stehen Außenwände des Erdgeschosses, eine Gabionenwand stützt den Hang zur Lehnstraße hin ab. Netto-Markt und Lebenshilfe-Wohnheim sollen Ende kommenden Jahres einziehen.

Stillstand war auch am Potzbergturm, ebenfalls seit 2017. Aus Sicherheitsgründen gesperrt. Doch seit Ende Oktober können Besucher wieder auf den 35 Meter hohen Turm auf dem König des Westrichs steigen. Die kostenintensive Sanierung hat sich am Ende auf eine halbe Million Euro summiert – für mehr als die Hälfte gab es Fördermittel. Teilweise ist der Turm noch heute eingerüstet.

Stockender Mensa-Bau

In den letzten Zügen liegt auch der barrierefreie Umbau mit Modernisierung der Burg Lichtenberg. Sorgenkind bleibt der Fahrstuhl zwischen Oberburg und Jugendherberge. Ein erster Blick auf das neue, moderne Musikantenlandmuseum gibt es seit Anfang Dezember im ersten Stock der Zehntscheune. Doch in der Dauerausstellung hat sich seit der Schließung 2019 noch nichts getan.

Auch in Lauterecken hakt es: beim Bau der Mensa mit zwei Klassensälen für die Grundschule. Hatte der Baustart sich erst verzögert, weil Pfähle in den zu sumpfigen Untergrund eingebracht werden mussten, schien es im Frühling dann gut zu laufen – bis klar wurde, dass das Gewicht des Gebäudes zu groß für die Pfähle ist. Bis August sollte eine Lösung gefunden sein – die Statikerin rechnet noch immer an einer leichteren Konstruktion.