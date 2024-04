Ein Rauchmelder hat am Donnerstagabend in Waldmohr ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Plan gerufen. Gegen 23 Uhr rückte ein Trupp aus Kräften des Brand- und Katastrophenschutzes in Richtung Saarpfalzstraße aus. Zuvor hatte ein Radfahrer beim Vorbeifahren aus einem Wohnhaus das Warnsignal eines Rauchmelders gehört und daraufhin die Feuerwehr informiert.

Da eine Nachbarin glaubte, Gas gerochen zu haben, alarmierte die Leitstelle Kaiserslautern auch Kräfte des Gefahrstoffzuges, wie der stellvertretende Wehrleiter Stefan Reichhart mitteilt. Am Wohnhaus angekommen, habe niemand die Tür geöffnet, sodass sich die Einsatzkräfte Zugang zum Objekt verschaffen mussten. Im Gebäude selbst konnte weder ein Brand noch Gasgeruch festgestellt werden. Ein Rauchmelder im Keller des Hauses hatte den Fehlalarm ausgelöst. Die Gründe dafür sind unbekannt.