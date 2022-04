Zweieinhalb Jahre lang konnte die Gemeinde keine Firma finden, die die Dacharbeiten an der Grillhütte in der Nähe des Dorfweihers erledigt. Nun wurde die Suche von Erfolg gekrönt. Und auch andere Projekte können weiter verfolgt werden.

13 Unternehmen hatte Ortsbürgermeister Thomas Danneck angeschrieben, bis er nun per Eilentscheidung den Auftrag an die Firma „Richter-Bedachungen“ vergeben hat. Für rund 40.000 Euro wird das Unternehmen aus Körborn die dringend notwendigen Arbeiten am Dach der Grillhütte erledigen.

Zuvor hatten sich zwar fünf Betriebe die Grillhütte angeschaut, dann aber abgesagt. Begründet hätten die Betriebe die Absagen damit, dass für die Schieferarbeiten wegen der besonderen Dachform sehr viel Zeit benötigt würde, die ob der vollen Auftragsbücher der Firmen nicht vorhanden sei, fasste Danneck zusammen. Zwischenzeitlich hatte die Gemeinde das Dach provisorisch abdichten lassen, um Schäden zu verhindern.

Arbeiten am Backhausplatz

Auch am Backhausplatz gehen die Arbeiten weiter. Ebenfalls per Eilentscheidung hat Danneck die Pflasterarbeiten in Auftrag gegeben. Diesen Auftrag hatte der Gemeinderat bereits vor zwei Jahren dem Altenglaner Unternehmen Wojciech Osinski übertragen. Da die Erdarbeiten noch nicht abgeschlossen waren, konnte das Unternehmen jedoch nicht zur Tat schreiten. Danneck zufolge habe die Gemeinde auch in diesem Fall mehrere Firmen um ein Angebot für die Erdarbeiten gebeten. Doch erneut hagelte es Absagen, da „der Auftrag für sie zu klein ist“, so der Ortsbürgermeister. Deshalb machte sich die Gemeinde selbst ans Werk.

Durch die lange Verzögerung ist jedoch die Pflaster-Firma nicht mehr an ihr Angebot gebunden und wegen der allgemeinen Preisentwicklung auch nicht bereit, die Arbeiten zum vereinbarten Preis auszuführen. Folge: Die Kosten sind laut Danneck nun um knapp 10.000 Euro gestiegen.

Verzögerung im Straßenbau

Auch ein drittes Projekt, die Sanierung einiger Straßen, verzögert sich nach Angaben des Ortsbürgermeisters. Da die Kosten für den benötigten Straßenbelag in den vergangenen Monaten um das Eineinhalbfache gestiegen seien, habe die Sanierung den Kostenrahmen gesprengt, den sich der Gemeinderat gesetzt hatte. Jetzt wolle das Gremium mit der Sanierung abwarten, bis die Preise wieder sinken beziehungsweise bis die vom Land Rheinland-Pfalz für das Jahr 2023 vorgeschriebenen wiederkehrenden Beiträge eingeführt worden sind, sagte Danneck.