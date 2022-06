Bei einer Party von Jugendlichen an der Grillhütte in Oberweiler-Tiefenbach ist in der Nacht auf Pfingstsonntag der Grillunterstand in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 19-Jähriger zwei Tüten mit klein geschnittenen Kanisterteilen mit Benzin daran auf das Lagerfeuer geschüttet, „um es mal richtig einzuheizen. Schnell wurde festgestellt, dass die Idee nicht sonderlich gut war, denn das Feuer griff auf den dazugehörigen Grillunterstand über“, beschreiben die Beamten. Zuerst hätten die jungen Erwachsenen selbst versucht, das Feuer zu löschen, doch sie scheiterten und alarmierten die Feuerwehr. Die habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Wie die Feuerwehr informiert, gab es keine Verletzten. Der Unterstand ist schwer in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet, informiert die Polizei.