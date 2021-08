Der Kultur- und Heimatverein Sand engagiert sich seit rund vier Wochen für die Flutopfer im Ahrtal. Bei der Fluthilfeaktion wurden bislang mehr als 20.000 Euro gesammelt, berichtet der Vereinsvorsitzende Thorsten Bischoff. Für Samstag, 21. August, lädt der Kultur- und Heimatverein von 10 bis 14 Uhr zum „Flutgrillen“ auf den Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Sander Straße ein – es ist zugleich der Abschluss der Hilfsaktion. Der Verein serviert Kunden des Marktes eine gegrillte Bratwurst. Spenden sind willkommen und fließen dann ebenfalls noch in die Aktion ein. Gegen Mittag wird der Verein die Spenden symbolisch an den rheinland-pfälzischen Arbeitsminister Alexander Schweitzer übergeben, berichtet Bischoff.