Das Duo Marijan Griebel und Tobias Braun (Hahnweiler/Maikammer) geht am Freitag und Samstag erneut auf Punktejagd in der deutschen Rallye-Meisterschaft. Das Team geht mit ordentlich Rückenwind in das nächste Rennen.

Durch den Sieg bei der ADAC-Rallye Stemweder Berg, die auf den letzten beiden Wertungsprüfungen entschieden wurde, hat das Duo noch einmal Extra-Motivation für die Rallye Mittelrhein in Wittlich erhalten. Der erste Saisonsieg ist Ansporn genug für den amtierenden deutschen Rallye-Meister, den 33-jährigen Polizeioberkommissar. „Die ADAC-Rallye Mittelrhein ist für mich praktisch ein Heimspiel. Ich wohne in der Nähe und will vor heimischem Publikum wieder erfolgreich sein“, betonte der zweifache nationale Rallyemeister.

Die beiden Titelaspiranten Philip Geipel/Katrin Becker-Brugger aus Plauen im Skoda Fabia Rally 2 EVO und Julius Tannert/Frank Christian (Zwickau/Rinteln) im Volkswagen-Polo GTI R 5 werden aber alles daransetzen, die volle Punktzahl einzufahren. Das müssen auch Griebel/Braun, wenn sie ihre Chancen wahren wollen. Die beiden starten wieder mit dem Citroen C 3 Rally 2 des französischen Sainteloc-Junior-Teams. Der Sprung an die Spitze der deutschen Rallye-Meisterschaft wird rund um Wittlich zwar nicht möglich sein, aber eine Verbesserung auf Rang drei ist in greifbarer Nähe.

Die Rallye Mittelrhein bietet nicht nur das Terrain für die Akteure, die um die deutsche Rallye-Meisterschaft fahren, sondern am Samstag auch fünf Wertungsprüfungen über 60 Kilometer zu regionalen Meisterschaften. Es sind dies die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, die saarländische Meisterschaft und der Rheinland-Pokal.

In der Gruppe der Serienfahrzeuge der Leistungsklasse G 1 geht das Team Maximilian Mathias/Udo Mathias aus Wolfstein im Mitsubishi Lancer EVO X an den Start. Mit dabei in der Leistungsklasse G 3 ist es das Team Werner Selmikeit/Peter Molter (Erzenhausen/Welchweiler) im Volkswagen-Golf III.