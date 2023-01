Die Feuerwehr hat am Donnerstagmittag einen Kadaver eines Graureihers aus dem Weiher an der Winterhelle geborgen. Da er ungefähr fünf Meter entfernt vom Ufer im Wasser trieb, erfolgte die Bergung per Boot, teilte die Verwaltung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mit. Die Feuerwehr sei in Amtshilfe für das Veterinäramt tätig gewesen, dessen Vertreter den toten Tierkörper vor Ort in Empfang genommen und alles Weitere in die Wege geleitet habe.