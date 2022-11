Die Sonne zeigt sich in den kommenden Tagen nur selten. Meist dominieren dichte Wolken. Hin und wieder regnet es, dafür bleiben die Temperaturen für die Jahreszeit relativ mild.

Die Luftmassengrenze, die Deutschland in den vergangenen Tagen in eine kalte Nordosthälfte und eine milde Südwesthälfte gespaltet hat, wird nun nach Nordosten zurückgedrängt, weil Störungsgebiete mit milder Luft vom Atlantik nach Mitteleuropa steuern. Dazwischen sorgen schwache Hochdruckgebiete für kurze Beruhigungsphasen. Somit bleibt das Wetter in unserer Region in den nächsten Tagen ziemlich durchwachsen – mit vielen Wolken, eher seltenem Sonnenschein, aber recht milden Temperaturen.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit kurzen freundlichen Phasen, aber auch dichteren Wolken. Vereinzelt kann es etwas tröpfeln. Die Tagestemperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit. Am späten Abend und in der Nacht zieht von Frankreich her Regen heran.

Dienstag: Heute halten sich ausgedehnte Wolkenfelder, durch die aber zwischendurch auch ein wenig die Sonne dringt. Regen sollte nicht fallen. Die Temperaturen ändern sich im Vergleich zum Vortag nur wenig, der Wind kann jedoch gelegentlich auffrischen.

Mittwoch: Abgesehen von kurzen Aufhellungen dominieren die Wolken. Nachmittags regnet es hin und wieder. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas. Der Wind bleibt jedoch spürbar.

Donnerstag: Heute bleiben die Wolken zwar in der Überzahl, möglicherweise könnte aber auch die Sonne hin und wieder durch einige Lücken blinzeln. Die Temperaturen steigen bei eher schwachen Windverhältnissen etwas an. In der Nacht auf Freitag kann es wieder etwas regnen.

Weiterer Trend

Am Freitag fällt bis zum Mittag zeitweise Regen, später trocknet es ab, die Wolkendecke bleibt jedoch weitgehend dicht. Am Samstag herrscht meist trübes Novemberwetter, aber mit milden Temperaturen. Am Sonntag könnte sich das Grau durch Nebel und Wolken mal für längere Zeit lichten und der Sonne Platz machen. Es bleibt für die Jahreszeit zu mild.