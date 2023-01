Auch in den kommenden Tagen dominieren Wolken und Regen, die Sonne ist kaum zu sehen. Einziger Trost: Zumindest übers Wochenende bleibt es mild.

In den kommenden Tagen überqueren von Westen her weitere Störungsausläufer mit ihren Regengebieten unsere Region. Dabei gelangt zunächst noch milde Luft nach Mitteleuropa. Von Freitag auf Samstag sorgt schwacher Zwischenhocheinfluss für eine – allerdings nur kurze – Beruhigung. Im Laufe der neuen Woche erreicht uns voraussichtlich kältere Luft aus dem grönländischen Bereich, sodass sich die Tropfen zumindest in höheren Lagen auch mal in Flocken verwandeln können.

Vorhersage

Donnerstag: Bei einem lebhaften Südwestwind halten sich kompakte Schichtwolken, aus denen es gelegentlich regnet oder nieselt – ein trostloser und unangenehmer, aber milder Januartag. In der Nacht auf Freitag kann sich der Regen noch verstärken. Gleichzeitig nimmt der Wind aber etwas ab.

Freitag: Nach Abzug des Regengebiets dominieren weiterhin die Wolken. Nur selten blinzelt durch kleinere Lücken mal die Sonne hervor. Ab und zu kann es noch ein wenig tröpfeln, bei milden Temperaturen bläst ein spürbarer Wind.

Samstag: Nach kurzer Wetterberuhigung mit einzelnen Aufhellungen folgen zum Nachmittag die nächsten mächtigen Regenwolken, die uns bis in die Nacht begleiten werden. Die Temperaturen verändern sich kaum, der Wind kann phasenweise wieder auffrischen.

Sonntag: Die Wolken bleiben in der Überzahl, zwischendurch fällt immer wieder mal etwas Regen. Die Temperaturen steigen bei sich vorübergehend abschwächendem Wind noch leicht an.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht es weiterhin durchwachsen weiter. Immer wieder ziehen Niederschlagsgebiete über die Region hinweg, die sich mit nur kurzen Beruhigungsphasen abwechseln. Im Zustrom von kälteren Luftmassen kann der Regen vor allem in höheren Lagen auch mal mit Schneeflocken vermischt sein. Möglicherweise schaut auf dem Donnersberg sogar der Winter vorbei.