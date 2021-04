„Da muss es etwas umsonst geben.“ Der alte Spruch hatte am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr in Kusel Gültigkeit. In der Fritz-Wunderlich-Straße verschenkte die Jet-Tankstelle 20 Liter Sprit . Die Leidtragenden: andere Verkehrsteilnehmer, die deshalb im Stau standen.

Kunigunde Marx fährt im Schritttempo mit ihrem kleinen Geländewagen auf das Tankstellengelände und lässt sich einweisen. „Ich war zufällig in der Stadt und habe von der Aktion gehört. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen“, sagte die Kuselerin. Nur 15 Minuten habe sie im Stau gestanden.

Ein BMW-Fahrer aus dem Saarland ist weniger begeistert. Ewig braucht er, um von der Gartenstraße in Höhe der Sparkasse auf die B 420 in Richtung Autobahn einzubiegen. Als er den Grund für den Stau erfährt, gibt er wenig druckreife Kommentare ab.

Polizei im Einsatz

Besonders schwierig ist die Situation zwischen 12.30 und 13 Uhr. Die Tankstelle ist noch abgesperrt, aber zahlreiche Autofahrer warten bereits auf der Straße oder dem Bürgersteig und bremsen so den Verkehrsfluss vor allem aus Richtung des großen Kreisels. Die Polizei muss zeitweise den Kreisel sperren und Autofahrer in Richtung Innenstadt umleiten. Die Baustellen-Ampel am Friedhof trägt auch nicht zur Entlastung bei. Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde und Polizisten fordern Autofahrer auf, den Bürgersteig freizugeben und wieder loszufahren.

Wenigstens ist die Abwicklung auf dem Tankstellengelände gut organisiert. Ganz viele Helfer weisen die Autofahrer ein, Tankservice inklusive. Jeder bekommt die 20 Liter und muss nicht einmal sein Auto verlassen. Mehr als die 20 Liter kann in der Stunde aber auch nicht getankt werden. Das würde die Kapazität des kleinen Kassenraumes wohl ganz schnell an seine Grenzen bringen.

216 Autos in einer Stunde

Gegen 13.15 Uhr spielt sich der Betrieb ein, auch weil zwei Polizeibeamte dafür sorgen, dass weitergefahren werden muss, wenn auf dem Tankstellengelände gerade kein Platz ist. Linksabbiegen aus Richtung der Tuchfabrik wird schnell untersagt.

Der Standort Kusel ist einer von bundesweit 75, der für die Aktion ausgewählt wurde. „Wir wollen den Menschen in Corona-Zeiten etwas zurückgeben“, erklärt Bezirksleiter Lennard von Schuckmann. Der Kuseler Jet-Pächter Stephan Manuel spricht von einer tollen Aktion, auch weil es schnell gelungen sei, ein Verkehrschaos zu unterbinden. 216 Autofahrer hätten es gepackt, in der Stunde sich an einer der sechs Zapfsäulen die 20 Liter auffüllen zu lassen.

Es bleibt der Ärger derjenigen, die durch den Stau zu spät zu ihrem Ziel kamen, 4320 Gratis-Liter und kostenlose „Werbung“ für Kusel in den Verkehrsnachrichten. Dort wurde der Stau zur Mittagspause nämlich auch vermeldet.