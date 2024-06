Ein Konzert mit Old Time Blues gibt es am Mittwoch, 12. Juni, in Meisenheim. Zu Gast sein wird David Evans aus Memphis (Tennessee), der als herausragender Blues-Musiker und weltweit führender Blues-Experte gilt. Der mittlerweile 80-Jährige gastiert auf seiner diesjährigen Europa-Tournee in London, Liverpool, Bremen, Hannover – und Meisenheim. Der zweifache Grammy-Preisträger, der ursprünglich aus Boston kommt, ist am 12. Juni um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung, der ehemaligen Synagoge, zu hören, teilt das Volksbildungswerk Meisenheim mit. Bei seinen umfangreichen Feldforschungen zum Blues im tiefen Süden der USA in den 60er & 70er Jahren lernte er direkt von Bluesveteranen wie Roosevelt Holts, Skip James, Jack Owens, Robert Pete Williams oder Fred McDowell. Evans ist nicht nur Musiker, sondern auch Forscher. Ab 1978 hatte er als Professor an der University Of Memphis einen Studiengang zur Popularmusik der US-Südstaaten aufgebaut. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06753 2207.