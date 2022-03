Am 24. Februar sprühten drei junge Männer am späten Abend ein Graffiti auf eine Hauswand in der Hauptstraße. Die Sprayer wurden von der Eigentümerin angesprochen und flüchteten. Sie trugen Masken. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.