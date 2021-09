Eine Stützmauer beim Parkplatz am Horst-Eckel-Haus in der Lehnstraße ist mit mehreren Graffiti-Tags beschmiert worden. Tatzeit soll laut Polizei in dem Zeitraum von Montag, 6. September, 17 Uhr, bis zu dem folgenden Dienstag, 9 Uhr, gewesen sein. Die Farbe sei nur sehr aufwändig wieder zu entfernen. Der Schaden betrage rund 1000 Euro. Die Ermittlungen laufen.