Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Stadtgebiet Kusel mehrere Graffiti-Schmierereien an Verkehrsschildern und Bushaltestellen angebracht. In verschiedenen Farben wurde besonders in der Fritz-Wunderlich-Straße, der Gartenstraße, der Glanstraße und im Bereich beider Kreisel gesprüht. Sogenannte Tags, also Schriftzüge, wurden auch in der Lehnstraße, der Niederhoferstraße sowie der Straße Am Roßberg entdeckt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 7000 Euro. Sie hofft auf Zeugenhinweise und ist erreichbar unter der Telefonnummer 06381 9190 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.