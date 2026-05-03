Das lange Warten hat ein Ende: Für den Bau eines Edeka-Marktes in Wolfstein gibt es grünes Licht. Wann die Kunden voraussichtlich erstmals einkaufen können.

„Es ist fix, die Baugenehmigung der Kreisverwaltung Kusel ist da“, freute sich Wolfsteins Stadtbürgermeister Christian Nickel. Nun können schon bald die Bagger rollen. Auf der großen, dreieckigen Wiese zwischen der B270 und dem Kalkbergwerk soll ein Edeka-Markt errichtet werden, um die Grundversorgung der Bevölkerung zu sichern. „Das wird eine große Bereicherung für Wolfstein, es stärkt den Standort“, ist Nickel überzeugt.

Einige Bürger hätten offenbar schon daran gezweifelt, ob der Vollsortimenter in fußläufiger Distanz tatsächlich errichtet wird. „Mancher dachte schon, dass das nichts mehr wird, weil es lange dauerte und es keine Bewegung zu geben schien“, erläuterte der Stadtchef. Doch bei einem Verfahren dieser Größenordnung („Das ist ein Mordsprojekt“) sei eben vieles zu beachten. Es seien Vorgaben und Fristen einzuhalten, zudem viele Behörden, Gutachter und Ämter involviert.

Bauzeit von einem Jahr ist realistisch

Bevor die ersten sichtbaren Arbeiten starten, seien noch Grundstücksangelegenheiten zu klären. Ferner stünden Notartermine an, sagte Nickel weiter. Er schätzt, dass die ersten Erdarbeiten in sechs, sieben Wochen erfolgen werden. Wann der Markt den Kunden zur Verfügung stehen wird, sei vor allem witterungsabhängig. Jedoch sei eine Bauzeit von rund einem Jahr eine realistische Größenordnung. Demzufolge sollten die Wolfsteiner – und Auswärtige – im Laufe des Jahres 2027 bei Edeka einkaufen können.