Rund 650.000 Euro will die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein in die Fuhrparks der Feuerwehren investieren. Mit diesem Geld soll ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug für die Einheit Glanbrücken, zwei Kleinlöschfahrzeuge für die Feuerwehreinheiten Grumbach und Relsberg sowie ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für die Einheit Lauterecken angeschafft werden. Verbandsbürgermeister Andreas Müller lobte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Lauterecken-Wolfstein am Dienstagabend in Wolfstein die Arbeit der Freiwilligen. Die Kosten würden zwar zunehmend steigen. Doch wisse jedermann, wie wichtig eine ordentlich ausgestattete Feuerwehr sei, betonte Müller. Der Verbandsgemeinderat fällte die Beschlüsse für die Investitionen einstimmig.