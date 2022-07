Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung für den Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ausgesprochen. Im Außenbereich der Orte seien etwa Flächen- oder Agri-PV-Anlagen denkbar, sagte Ortsbürgermeisterin Margot Schillo. Bei Letztgenannten sei die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche weiterhin möglich. Im Gegensatz zu Windrädern seien die Freiflächen-Anlagen im Außenbereich allerdings nicht privilegiert. Das heißt: Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde muss das potenzielle Areal als Sonderfläche ausgewiesen werden und die Ortsgemeinde muss einen Bebauungsplan aufstellen.

Für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage stehen bereits Firmen in den Startlöchern. Im Juni hatten zwei mögliche Anbieter ihre Projekte im Ortsgemeinderat vorgestellt. Die Anlange könnte am Ortsausgang in Richtung Konken zwischen der Landesstraße und dem Waldstück entstehen. Dabei handelt es sich allerdings um Privatgrundstücke. Profitieren würde die Gemeinde dennoch: Für die Leitungstrassen werden Pachtgebühren vergütet. Darüber hinaus seien Beteiligungsformen der Gemeinde, aber auch der Bürger an den Projekten denkbar.