Die Fraktion der Grünen im Kreistag kann sich eine Zustimmung zu den Solarbank-Plänen von Landrat Otto Rubly mittlerweile vorstellen. „Mit den deutlich geringeren Unterhaltskosten durch den Typ Gecko sieht das nun ganz anders aus“, erklärte Fraktionsmitglied Andras Lange. Nach der Kritik an dem Plan, in allen 98 Ortsgemeinden eine Solarbank der Marke i-Bench aufzustellen, hatten die Grünen eine Debatte im Kreistag beantragt. In dieser stellte Landrat Otto Rubly am Mittwoch ein neues Modell vor. Es sieht Unterhaltskosten von rund 120 Euro im Jahr vor, bei der i-Bench fallen zwischen 200 und 500 Euro an – ohne die Mehrwertsteuer. „Wir hatten Bedenken, wegen der schwierigen Finanzlage, können uns nun aber eine Zustimmung vorstellen“, erklärt Lange. An der Solarbank lassen sich unter anderem Handys aufladen und es gibt ein W-Lan-Netz.