Die Grünen peilen im Kreis Kusel bei der Landtagswahl 2021 das Direktmandat an. Das wurde bei der Mitgliederversammlung der Kreisgrünen am Montag in Bedesbach deutlich. An der Parteispitze bleibt bei den Grünen alles beim Alten.

Vor den Mitgliedern äußerte sich der Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels zuversichtlich über die Chancen seiner Partei bei der Landtagswahl im März 2021. Der Rückhalt für die Grünen sei so gut wie lange nicht. Es gebe eine gute Ausgangslage, „um das Direktmandat ins Visier zu nehmen“. Auch angesichts der neuen Landtagsbewerber von SPD und CDU im Kreis Kusel sei eine Mehrheit für die Grünen „nicht undenkbar“.

„Ein grünes Direktmandat wäre sensationell“, ergänzte Hartenfels, der seit 2011 dem Mainzer Landtag angehört. Zugleich mahnte er, bei den Wahlzielen nicht zu vermessen zu sein. Mit Glaubwürdigkeit und Kompetenz, nicht mit einer „Show-Veranstaltung“, werbe er um Zustimmung. Dabei müsste vor allem die wachsende Zahl der Briefwähler in den Blick genommen werden.

Der Kreisverband hatte Hartenfels im Juli zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 41 nominiert, bei der Landesdelegiertenkonferenz im August setzte sich der 54-jährige Landschaftsplaner aus Nanzdietschweiler auf Listenplatz 4 durch. (Die RHEINPFALZ berichtete).

Der Umweltexperte kündigte an, dass Klima und Energie, Mobilität, sowie Soziales und Familie zentrale Wahlkampfthemen der Grünen seien. Doch müsse angesichts der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie vermieden werden, dass die Grünen über Klima redeten und dies keinen interessiere.

Unterstützung gab es von Eckhard Steuer, Fraktionssprecher der Grünen im Kuseler Stadtrat, der die solide Arbeit von Hartenfels herausstellte: „Wir müssen mit unserem Pfund wuchern.“ Auch auf Plakaten müsse für „unseren Mann in Mainz“ geworben werden, empfahl der Pädagoge. Steuer distanzierte sich damit von der Linie der Kreisgrünen, die für die Europa- und Kommunalwahl 2019 auf Wahlplakate verzichten und damit bundesweite Aufmerksamkeit gefunden hatten. Nach den Herbstferien wollen die Grünen über ihr Wahlkampfkonzept beraten.

Zudem plädierte Steuer dafür, dass der Kreisverband der Grünen sich in dem aktuellen Streit über die Zukunft der Gemeinsamen Orientierungsstufe positioniere, aus der das Siebenpfeiffer-Gymnasium aussteigen, die Kuseler Realschule plus hingegen festhalten will: „Ich muss doch eine Haltung haben.“

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen setzten die Grünen auf Kontinuität. Anja Frey (Rehweiler) und Andreas Lange (Ruthweiler) wurden als Vorstandssprecher einstimmig wiedergewählt. Zur Schatzmeisterin bestimmte die Mitgliederversammlung Andrea Zieger (Steinbach), Wolfgang Frey (Rehweiler) wurde zum Schriftführer gewählt. Als Beisitzer gehören dem Vorstand Christine Fauß (Kusel), Michael Rothenbücher (Herschweiler-Pettersheim) und Ulrich Urschel (Etschberg) an. Webmaster ist Tobias Rech. Zu Kassenprüfern wählte die Versammlung Stefan Just (Kusel) und Dieter Braun (Otterberg).