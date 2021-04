Die Grünen im Kreisverband Kusel dürfen sich am kommenden Montag nicht auf dem Kochschen Markt versammeln, um ihre Delegierten für die Aufstellung der Liste zur Bundestagswahl zu wählen. Diese Entscheidung des Ordnungsamts hat Vorstandssprecherin Anja Frey am Freitag mitgeteilt. Aufgrund der Pandemie sei eine solche Versammlung an diesem Ort nicht zulässig. Die Kuseler Grünen wollen nach Gesprächen mit der Landesgeschäftsstelle mitteilen, wann und wie die Delegierten gewählt werden sollen