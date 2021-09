Am Dienstag, 28. September, steht auf der Moschellandsburg in Obermoschel die Gründungsversammlung eines Vereins „Alte Welt“ an. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Zweck des Vereins soll demnach die Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Region „Alte Welt“ sein.

Das soll durch das Zusammenführen von Netzwerken und Akteuren unter anderem aus Politik, Verwaltung, Religion, Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Kultur und Sport und allen bürgerschaftlichen Bereichen verwirklicht werden. Auch die themenübergreifende Koordination, die Identifizierung von Kooperationspotenzialen sowie die Initiierung, Durchführung oder Unterstützung von Projekten könne über den Verein umgesetzt werden.

Dem Vereinsvorstand sollen neben Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden, Kassenwart, stimmberechtigten Beisitzern und beratenden Beisitzern auch die Landräte der Landkreise Bad Kreuznach, Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Kaiserslautern, Kusel und Donnersbergkreis, der Dekan des Dekanats an Alsenz und Lauter sowie die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land, Lauterecken-Wolfstein, Otterbach-Otterberg und Nahe-Glan angehören. Vorgesehen sei auch, dass der Vorstand eine Geschäftsführung anstellen kann. Außerdem soll der Verein einen Bürgerbeirat bilden, um die Vernetzung der Bürgerschaft untereinander zu fördern. Der Vorsitzende des Bürgerbeirats soll stimmberechtigter Beisitzer des Gesamtvorstands werden.

Bereits im August 2018 haben die vier Landkreise Kusel, Kaiserslautern, Bad Kreuznach und der Donnersbergkreis gemeinsam mit der evangelischen Kirche die Regional-Initiative „Alte Welt“ gegründet. Die Initiative zielt darauf ab, Impulse für eine positive demografische und wirtschaftliche Entwicklung für die „Alte Welt“ zu setzen.

Info

Der Entwurf der Vereinssatzung kann unter www.alte-welt.com eingesehen werden.