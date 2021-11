Die Bürgerversammlung am Samstag, 13. November, in der Turn- und Festhalle fällt aus. Die Ortsgemeinde Rammelsbach will für den Betrieb des Steinbruchcafés ein Unternehmen gründen. Neben der Gemeinde sollen Vereine und Bürger als stille Gesellschafter mitmachen können. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen hat die Gemeinde die Veranstaltung nun kurzfristig abgesagt, teilte Marcel Keidel mit, der Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Die Versammlung werde nachgeholt. Das ebenfalls am 13. November stattfindende Backfest am historischen Backhaus wird hingegen stattfinden, da es nicht in einem geschlossenen Raum, sondern im Freien abgehalten wird. Angeboten werden unter anderem Dimpelkrusten, Streuselkuchen und Hefezöpfe.