Die Ortsgemeinde Rammelsbach will für den Betrieb des Steinbruchcafés ein Unternehmen gründen. In einer Bürgerversammlung am Samstag, 13. November, wird über die sogenannte Mini GmbH informiert. Neben der Gemeinde sollen Vereine sowie Bürger als stille Gesellschafter mitmachen können. Die Gründungsveranstaltung am Samstag wird von der bayrischen Firma New Way GmbH vorbereitet und durchgeführt, die das Vorhaben ein Jahr lang betreut, ähnlich wie beim Frohnhofener Dorfladen. Die Umbauarbeiten im Café laufen, es soll Anfang Januar wieder eröffnen. Über die Mini GmbH soll Ortwin Merz als Bäcker angestellt werden, er schließt sein Geschäft, das Café Schwinn, in Kusel ab Weihnachten.