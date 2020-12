Der Weihnachtsweg an Heiligabend in der protestantischen Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim muss aufgrund der verschärften Corona-Schutzbestimmungen verlegt werden. Er beginnt nicht mehr auf dem Dorfplatz, sondern unmittelbar in der Kirche. Die Blasmusik und die Gestaltung im Freien entfallen.

Die Elemente von zwei Stationen sind allerdings in dem etwa 30 Minuten dauernden Teil in der Kirche integriert, sodass das Anspiel per Video nach wie vor zur Geltung kommt. Die Gottesdienste finden sowohl in Herschweiler-Pettersheim als auch in Ohmbach um jeweils 15 und 17 Uhr statt. Im Anschluss daran können alle Besucher das Friedenslicht mit nach Hause nehmen. Für eine kontaktlose „Übergabe“ ist gesorgt. Anmeldungen sind nicht mehr möglich, da alle vier Gottesdienste ausgebucht sind.