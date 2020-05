Bei der protestantischen Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim finden seit vergangenem Sonntag wieder Gottesdienste statt– aber nur in Herschweiler-Pettersheim und Ohmbach, noch nicht in Langenbach und Krottelbach. Am Sonntag sind in Ohmbach und Herschweiler-Pettersheim jeweils um 10 Uhr Gottesdienste. Dafür ist telefonische Voranmeldung unbedingt erforderlich am Samstag, 16. Mai, 10 bis 16 Uhr unter 06384 385. Je nach Anzahl der Voranmeldungen kann ein zweiter Gottesdienst um 11 Uhr angeboten werden. Es besteht Maskenpflicht, ein Sicherheitsabstand von zwei Metern muss eingehalten werden. Der Konfirmanden- und Präparanden-Unterricht findet per Zoom-App statt, Infos bei Gemeindereferent Simeon Kloft, Telefon 06384 9989559.