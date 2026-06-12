Die Neuapostolische Kirche will ihre Gemeinde in Grumbach wieder beleben. Ab 14. Juni sollen dort wieder regelmäßig Gottesdienste gefeiert werden.

Im Landkreis Kusel hat die Neuapostolische Kirche zwei Gemeinden: in der Kreisstadt und in Grumbach. 20 Mitglieder zählt die Grumbacher Gemeinschaft, die in den 1950er-Jahren gegründet wurde, wie Timo Weber berichtet. Er ist stellvertretender Vorsteher des Gemeindeverbunds Kaiserslautern, Kusel, Grumbach. Die Kirche in Grumbach sei aus seelsorgerlichen Gründen in den vergangenen Jahren geschlossen gewesen: Es hätten nicht genügend Personen für die Leitung der Gottesdienste zur Verfügung gestanden. Durch den neuen Verbund der Gemeinden Kusel und Grumbach mit Kaiserslautern habe sich die Situation verbessert. „Wir wollen die Gemeinde in Grumbach wieder reaktivieren und sie so halten“, kündigt Weber an. In den vier Sommermonaten solle einmal im Monat ein Gottesdienst angeboten werden.

Kirche will näher zu den Mitgliedern

Bisher waren die Grumbacher Mitglieder der christlichen Freikirche zum Gottesdienst nach Kusel gefahren. Anders als die evangelische und die katholische Kirche, die sich aktuell in Fusions- und Transformationsprozessen zu größeren Einheiten befinden, möchte die Neuapostolische Kirche diesem Trend entgegenwirken. Sie will in Zukunft wieder mehr Seelsorge am Ort anbieten und weite Fahrtstrecken für Gemeindemitglieder reduzieren. Es seien aktuell zwar nur fünf von 20 Mitgliedern aus der Grumbacher Gemeinde aktiv, Weber hofft aber, dass die Gemeinschaft durch das neue Angebot wieder mehr Zulauf erhält.

Die Neuapostolische Kirche ist nach eigenen Angaben eine weltweit verbreitete christliche Freikirche mit neun Millionen Mitgliedern. In Deutschland bekennen sich etwa 300.000 Mitglieder zum neuapostolischen Glauben.

Info

Der Gottesdienst findet am Sonntag, 14. Juni, 10 Uhr, in der Neuapostolischen Kirche, Oberstraße 15, in Grumbach statt und ist offen für alle.

