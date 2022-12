Ein Konzert mit der Formation The Original USA Gospel Singers & Band gibt es am Mittwoch, 25. Januar 2023, um 19.30 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle.

Die Sängerinnen und Sängern haben über 20 Jahre Tourneeerfahrung und konnten bei ihren Auftritten laut Eigenauskunft bisher mehr als eine Million Besucher zählen. Die afroamerikanische Gruppe mit Band und großer Licht- und Bühnenshow will dem Publikum das ursprüngliche Gefühl der Gospel-Kultur authentisch nahe bringen – von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland. Ziel jeder Vorstellung der Original USA Gospel Singers ist es, Menschen durch die spirituelle Kraft der Songs einander näher zu bringen. So wird auch das Publikum stets eingebunden.

Karten gibt es im Vorverkauf in Kusel im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel, Telefon 06381/424496, in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.kultopolis.com.