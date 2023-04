Nach der Premiere in Kusel im Advent kommt das Gospel-Oratorium „Psalmen – die Seele singt“ am Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr, nun auch nach Waldmohr. Unter Leitung von Harald Frego singt der Gospelchor Spirit ’n Voices in Begleitung namhafter Musiker aus der Region.

Fregos geistliche Musik in modernem Gewand hatte Anfang Dezember bereits das Publikum in der Fritz-Wunderlich-Halle begeistert. Der Kirchenmusiker aus Schönenberg-Kübelberg hatte das Oratorium für Chor und Band im vergangenen Jahr mit Förderung des Bundesprogramms Impuls komponiert – nach Immanuel sein zweites Oratorium. „Psalmen – die Seele singt“ umfasst zwölf Lieder nach Psalmen vom sechsten bis zum zweiten Jahrhundert vor Christus. Auf der Bühne in der Waldmohrer Kulturhalle stehen neben Frego am Piano unter anderen die Instrumentalisten Alberto Menendez (Saxophon), Rolf-Dieter Schnapka (Bass), Heinz Göddel (Gitarre) und Werner Schmitt (Schlagzeug).

Info

Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro unter anderen bei den drei Bürgerbüros in Waldmohr, Schönenberg-Kübelberg und Glan-Münchweiler sowie online unter www.ticket-regional.de/waldmohr oder per Telefon unter der Nummer 0651 9790777. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro; Ermäßigungen sind möglich.