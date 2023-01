The Original USA Gospel Singers & Band haben sich für Mittwoch, 25. Januar, 19.30 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle angesagt. Der Vorverkauf für das Nachholkonzert läuft auf vollen Touren.

Über 20 Jahre Tourneeerfahrung und mehr als eine Million Besucher – der bisherige Erfolg der Original USA Gospel Singers kann sich sehen lassen. In der Fritz-Wunderlich-Halle kann sich das Publikum selbst ein Bild davon machen, warum diese Formation als einer der besten Gospel-Chöre der Welt gilt. Für den ursprünglichen Termin erworbene Eintrittskarten behalten Ihre Gültigkeit.

Die afroamerikanische Gospel-Gruppe mit Live-Band und großer Licht- und Bühnenshow bringt dem Zuhörer das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospel-Kultur authentisch nahe und erzählt deren Geschichte. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland. Das Ensemble besteht aus ausgewählte Spitzensängern, hervorragenden Solisten und Musikern, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so einmalig macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude, verspricht die Presseinfo weiter. Ziel jeder Vorstellung der Original USA Gospel Singers ist es, Menschen durch die immense spirituelle Kraft der Songs einander näher zu bringen. Wichtiger Bestandteil jeder Show ist die Einbindung des Publikums. Hand in Hand erleben die Zuschauer die Kraft der echten Gospel-Musik.

Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel, 06381 424496, in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter https://landkreis-kusel.de/kultur/kulturprogramm.