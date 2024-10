Otmar Glas aus Kusel ist gelernter Maurermeister. Nach 50 Jahren harter Arbeit, die ihm oft genug Schweißperlen ins Gesicht trieb, hat er den Goldenen Meisterbrief erhalten. Und er gibt jungen Menschen einen Rat.

„Mohrbach war ein kleines Dorf, in dem neben einem Schreiner und einem Schmied bloß Landwirtschaft existierte.“ So richtig wusste Otmar Glas in ganz jungen Jahren noch nicht, was er mal werden wollte. Seine Familie habe zur Miete gewohnt und auf dem Feld gearbeitet. Auch er habe als Bub mithelfen müssen. „Als mein Vater dann eines Tages nach der Schule fragte, woran ich Spaß habe, sagte ich schließlich: an Speis und Mörtel – weil ich damals schon gerne an der alten Scheune werkelte.“

„Dann wirst du Maurer“, entgegnete der Vater und schickte Otmar Glas zu einer Firma nach Niederkirchen. Anfangs habe er den Boden gewischt, die Lagerhalle gesäubert und das Auto geputzt. Jeden Morgen sei er um 6 Uhr zur Arbeit gegangen und habe zwölf Stunden geschuftet. Auch samstags, weil an diesem Tagen die umliegenden Friedhöfe mit Grabeinfassungen beliefert wurden. Die Sonntage seien die einzigen Tage gewesen, an denen er ein wenig durchschnaufen konnte, ein, zwei Stunden für sich hatte. Auch sei Arbeitsschutz kein großes Thema gewesen. „Das war nicht so einfach wie heute. Wir hatten keine Schutzausrüstung“, schildert Glas. „Deswegen habe ich heute weißen Hautkrebs.“

320 D-Mark im Monat

Trotz der Anstrengungen hat Glas weitergemacht, auch als Geselle noch im Familienbetrieb ausgeholfen. Bald wurde er an der Meisterschule in Kaiserslautern angenommen. Damals habe er monatlich 320 D-Mark vom Staat bekommen, die er in ein Auto investierte. 1974 hat Otmar Glas seine Meisterprüfung abgelegt. Anschließend arbeitete er 25 Jahre lang bei der Kreisverwaltung im Roh- und Fertigbau und erneuerte Burgen und Liegenschaften.

Auch privat hat er gebaut – für seine Familie. Der Job habe ihn „immer über Wasser gehalten“, sagt Glas, obgleich er von morgens früh bis abends spät unterwegs gewesen sei. „Das mache ich auch jetzt noch so. Es ist einfach Routine geworden.“ Und doch zieht Otmar Glas ein positives Fazit: Das Handwerk zu erlernen, habe ihn glücklich gemacht und habe zudem für seinen Lebensunterhalt gesorgt. Er sagt: „Ich kann jedem empfehlen, ins Handwerk zu gehen.“