Ehrenamtliche Tätigkeiten haben Rudolf Ott schon einige Ehrungen eingebracht. Nun gab es eine weitere – als Überraschung für den Senior. Der 86-Jährige berichtet: Sport, darunter Tennis, war immer wichtig für ihn. Bis vor zwei Jahren habe er noch ein wenig Doppel gespielt.

„Ich habe sehr früh mit dem Sport angefangen. 1949 besuchte ich mit elf Jahren das erste Sportfest. Es war eines der ersten Feste, das nach dem Krieg stattfinden durfte“, erinnert sich der Grumbacher. Dem sollten noch etliche Turniere, Feste und Wettkämpfe folgen, denn neben dem Geräteturnen und der Leichtathletik – dort trainierte er auch die Jugend – betrieb er noch Fußball, zunächst in Langweiler, nach der Vereinsgründung dann in Grumbach. Nachdem er das Fußballspielen an den Nagel gehängt hatte, machte er eine Weile weniger Sport, doch dann setzte in Deutschland der Tennis-Boom ein.

Als Mitgründer des Tennisclubs 1980 Grumbach führte er die Geschicke des Vereins bis 1993. Kassierer war er noch bis ins Jahr 2023. Finanzen beschäftigten Ott auch beruflich. Nach der Bundeswehr fing er in Grumbach in der Verwaltung an und arbeitete anschließend in der Verbandsgemeinde Lauterecken bis zur Pensionierung als Oberamtsrat.

„Schwere Verhandlungen“ für Tennisplatz

Ott war nicht nur 43 Jahre im Vorstand des Tennisclubs aktiv, sondern auch vorher schon im Vorstand des Turnvereins. Hinzu kam sein Engagement in der Gemeindepolitik. Als Beigeordneter führte er die Verhandlungen zum Neubaugebiet, nahe dessen der TC sein Vereinsgelände hat. Um die in Eigenleistung angelegten Tennisplätze und das Clubheim am gewünschten Ort bauen zu können, „waren schwere Verhandlungen nötig. Als Standort war ursprünglich der Sportplatz angedacht“, erinnert sich Ott, der beim Bau der Anlage selbst Hand anlegte. Neben seinem sportlichen und kommunalpolitischen Engagement war der 86-Jährige auch rund 15 Jahre Brandmeister bei der Feuerwehr Grumbach.

Dass ihm zum Rundenabschluss die Goldene Ehrennadel vom Tennisverband Pfalz verliehen wurde, war eine freudige Überraschung für das Ehrenmitglied des Tennisclubs 1980 Grumbach.

Die Serie

In der noch jungen Rubrik „Landgeschichten“ wollen wir von Menschen erzählen, die etwas Besonderes geleistet haben oder sich engagieren – ob in einem Verein, einer Gruppe für eine Veranstaltung oder ihre Mitmenschen. Die Rubrik soll zu einer bunten Sammlung an Geschichten aus dem Landkreis Kusel werden. Echte Landgeschichten eben.