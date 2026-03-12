Während die älteren Rettungsschwimmer der DLRG Kusel bei einem internationalen Wettkampf in Dordrecht starteten, gingen die jüngeren in Idar-Oberstein ins Wasser.

Sie nahmen an der Bezirksmeisterschaft des Bezirks Nahe-Hunsrück teil. Insbesondere jüngere Rettungssportler waren an diesem Qualifikationsmeeting zur Landes-Mehrkampf-Meisterschaft vertreten. In der Altersklasse (AK) 9/10 weiblich schwammen gleich zwei Kuseler Sportlerinnen aufs Podest: Charlotte Kaiser wurde Zweite und Emely Kolter sicherte sich Bronze. Bei den Jungen AK 9/10 gelang ein Kuseler Doppelsieg: Nathaniel Wilhelm holte Gold vor Jakob Morawietz. Auch in der AK 11/12 weiblich gelang der Sprung aufs Podium: Julie Klein sicherte sich Bronze mit nur 36 Punkten Rückstand auf Platz eins.

Den Übergang in die AK 13/14, der sich durch rettungssportspezifische Disziplinen wie 50 Meter Retten einer Puppe auszeichnet, hat Jan Morawietz (AK 13 männlich) souverän gemeistert. Er landete auf dem zweiten Platz. Neben ihrer Trainertätigkeit startete Lea Lißmann bei diesem Wettkampf in der AK Offen weiblich und konnte dort ihr Können unter Beweis stellen. Sie wurde mit dem Gesamtsieg belohnt. Als Kampfrichterin war Nadine Kolter tätig.

Weitere Platzierungen im Überblick: AK 9/10 weiblich Leni Schnitzer 6. Platz und Elice Wilhelm 7., AK 9/10 männlich Aaron Ihßen 8., Jannis Nentwich 13., AK 11/12 männlich Bennet Ihßen 5. und Henrik Aulenbacher 11. Platz.