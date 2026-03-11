Gleich drei Mal standen die Rettungsschwimmer der DLRG Kusel in Dordrecht auf dem Podest. Das Ziel ist die WM im Dezember in Südafrika.

Beim Dordrecht Lifesaving Summit, einem internationalen Rettungssportmeeting in Dordrecht bei Rotterdam stand die DLRG Kusel dreimal auf dem Podest.

Bei den Junioren und der offenen Altersklasse waren für die Damen Hannah Didas, Julia Drumm, Chiara Franz, Elli Gretzschel, Clara Hanz, Hanna Hinkelmann, Lara Schmelzer, Marie Schneider, Vanessa Schultz und Sophia Wundsam sowie für die Herren Gustav Gretzschel, Mika Hinkelmann und Philip Krebs nach Dordrecht gereist.

Die Ergebnisse:

Beim Jugendwettkampf starteten Clara Hanz und Sophia Wundsam. Hanz landete in der Disziplin 50 m Lifesaver als Sechste unter den Top Ten.

Bei den Juniorinnen holte Emma Pretz Bronze über 100 m Lifesaver. Außerdem wurde sie Sechste über 100 m kombinierte Rettungsübung, 16. über 100 m Retten mit Flossen, 21. über 50 m Retten und 23. über 200 m Super Lifesaver.

Beim Masterswettkampf gewann Vanessa Schultz Gold über 100 m kombinierte Rettungsübung sowie die Silbermedaille über 200 m Super Lifesaver und holte weitere Top-Ten-Ergebnisse: Vierte im 50 m Retten, Fünfte im 100 m Lifesaver.

Vordere Platzierungen unter den ersten 40 erreichten im Juniorenbereich: Julia Drumm (20. 200 m Super Lifesaver/ 22. 100 m kombinierte Rettungsübung/ 25. 100 m Lifesaver/ 35. 100 m Retten mit Flossen), Hannah Didas (19. Kombinierte Rettungsübung/ 30. 50 m Retten), Philip Krebs (35. 200 m Super Lifesaver/ 36. 50 m Retten), Hanna Hinkelmann (35. 100 m kombinierte Rettungsübung), Mika Hinkelmann (35. 100 m kombinierte Rettungsübung), Alina Trautmann (37. 100 m kombinierte Rettungsübung).

In der offenen Altersklasse gelang dies Chiara Franz (14. 100 m kombinierte Rettungsübung/ 28. 100 m Lifesaver/ 37. 50 m Retten).

Im April geht es weiter

Betreut wurde das Team von Andreas Kauf. Anfang April das Team im belgischen Seraing auf die Jagd nach weiteren Qualifikationszeiten zur Vereinsweltmeisterschaft im Dezember 2026 in Südafrika.