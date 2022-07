Der Hochsommer hält an: Zwar wird es in der Region am Freitag wohl ein bisschen Kühler. Doch kommt die Hitze zurück. Mit Regen ist nicht vor Mitte nächster Woche zu rechnen.

An der Ostflanke des Hochs über dem Atlantik und den Britischen Inseln sickert hinter einer schwachen Kaltfront von Norden etwas kühlere Luft ins Land. Somit wird die Hitze zunächst etwas zurückgedrängt. Dann aber verlagert sich das Hoch über den Alpen und dem Balkan, ein flaches Tief baut sich über der Biskaya auf. So kann die Glutofen-Hitze zu Beginn der kommenden Woche einen neuen Versuch unternehmen, bis in unsere Region vorzudringen. Wer auf Regen hofft, wird zumindest bis Mitte nächster Woche enttäuscht.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von meist nur lockeren Wolkenfeldern strahlt häufig die Sonne und heizt die Luft bis zum Nachmittag wieder in den schweißtreibenden Bereich. Die Nacht auf Freitag eignet sich bei teils klarem Sternenhimmel und unter Zufuhr von kühlerer und trockener Luft aus Norden hervorragend zum Durchlüften.

Freitag: Heute verwöhnt uns von morgens bis abends die Sonne von einem wolkenlosen oder nur leicht bewölkten Himmel. Die Temperaturen bewegen sich im angenehmen Sommerbereich.

Samstag: Auch heute scheint verbreitet die Sonne. Lediglich einige harmlose Schleier- oder Schönwetterwölkchen zieren den blauen Himmel. Die Temperaturen steigen nach einem erfrischenden Morgen bis zum Nachmittag wieder kräftig an.

Sonntag: Nach einer sternenklaren Nacht begleitet uns tagsüber erneut von früh bis spät die Sommersonne. Dazu wird es im Laufe des Nachmittags wieder sehr warm.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag bleibt es bei viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen deutlich über die 30-Grad-Marke, am Dienstag möglicherweise sogar bis 38 Grad. Auf Mittwoch bringen voraussichtlich einige Regengüsse und Gewitter vorübergehende Erfrischung.