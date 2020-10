Kommunikation ist in unserem Zeitalter alles. „Wir schaffen heute die Verbindungen für morgen“, lautet daher der Werbespruch des Internetdienstleisters Inexio. Dabei ist allerdings ein bisschen was schief gelaufen.

Nicht wenige dürften in diesen Tagen eine Postwurfsendung von Inexio erhalten haben, in denen die Breitbandbauer für eine „Umstellung auf Highspeed“ werben. Und nicht wenige dürften sich dabei verwundert die Augen gerieben haben, als „Fachpartner vor Ort“ die Firma Expert Rech in der Kuseler Industriestraße gedruckt zu sehen. So richtig verübeln kann man es dem Unternehmen mit Sitz in Saarlouis natürlich nicht, dass es von der Saar aus seine Vertriebspartner im Kreis Kusel aus dem Blick verliert – auch wenn die Firma Expert Rech schon vor ziemlich genau einem Jahr dicht gemacht hat.

Datenpanne nennt man das. Für ein Unternehmen, das mit Daten zu tun hat, natürlich peinlich. Zumal der Brief – so fürchtet Firmensprecher Thomas Schommer – „in weiten Teilen des Kreises Kusel“ verbreitet wurde. Gehakt hat es nach seinen Recherchen bei der Zusammenführung von Daten der Deutschen Glasfaser und Inexio – die sind seit Mai eine Unternehmensgruppe. Dabei sei Expert Rech irrtümlich noch mitgeführt worden.

Immerhin findet sich auf dem Schreiben noch eine zweite Kontakt-Nummer. Darunter wird man nicht auf die Auskunft verwiesen, sondern freudig begrüßt: „Schön, dass Sie anrufen“, sagt das aufgeweckte Telefonfräulein und schaltet den Anrufer in die übliche Warteschleife.