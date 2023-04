Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blechlawine im Gerbegebiet, Parkchaos und Gewusel vorm Baumarkt: Zur Eröffnung haben am Samstagmorgen die Kunden den neuen Globus-Baumarkt regelrecht gestürmt. Satte Prozente und wohl auch etwas Neugier lockten Menschen in Scharen in den früheren Hela, der umgeflaggt, erneuert und erweitert worden ist.

Heimwerker brauchen bei der Materialbeschaffung in aller Regel das Auto, am besten noch samt Anhänger. So war’s auch am Samstag. Bei Globus aber finden auch Radfahrer so ziemlich alles, was