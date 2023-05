Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nostalgie filmreif in Musik gepackt: So ungefähr könnte man die Musik der italienischen Band Pearz in einem Satz zusammenfassen. Am Dienstag gab die Italo-Disco-Funk-Truppe ihr einziges Deutschland-Konzert im Kuseler Kinett. Schon beim ersten Song war klar: Mit einem Satz ist es bei dieser Band nicht getan.

Pearz ist der musikalische Geniestreich des in Florenz geborenen und in London lebenden Multiinstrumentalisten Francesco Perini. Und wofür ist Italien neben Kolosseum, Ferrari und Spaghetti noch bekannt?