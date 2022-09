Zumindest für drei Tage sind alle drei Bahnübergänge in Roßbach voll gesperrt. Der Wolfsteiner Stadtteil ist deshalb am kommenden Wochenende – von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. September – verkehrstechnisch von Wolfstein und der Bundesstraße 270 abgeriegelt. Umgeleitet wird der Verkehr über Kreimbach-Kaulbach, Morbach und Relsberg nach Einöllen und über Hohenöllen sowie Heinzenhausen zurück ins Lautertal.

Bereits seit Montag ist der Bahnübergang in der Bahnhofstraße – an der Kreuzung B270/ Roßbach/Einöllen – nicht mehr passierbar. Die Vollsperrung wird voraussichtlich erst in der kommenden Woche – am Dienstag, 27. September, 9 Uhr – aufgehoben. Grund für die Sperrung sind Arbeiten, die an Bahnübergang und Gleisen vorgenommen werden müssen.

In Mühlhausen geht’s am schnellsten

Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein weiter mitteilt, müssen auch noch die beiden anderen Übergänge der Lautertal-Bahnstrecke in Wolfstein gesperrt werden. Beim Bahnübergang „In Mühlhausen“ dauern die Arbeiten voraussichtlich nur übers kommende Wochenende hinweg an. Von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntagabend um 20 Uhr ist dort kein Durchkommen.

Dies ist auch exakt der Zeitraum, innerhalb dessen alle drei Übergänge unpassierbar sind. Denn der Bahnübergang an der Selbachmühle wird am kommenden Freitag, 23. September, bereits ab 8 Uhr gesperrt. Noch bis Mittwoch nächster Woche um 16 Uhr bleibt dieser Übergang unpassierbar.