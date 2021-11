Claudia Stump hat mal wieder ein außergewöhnliches Programm für den Sommersaal in Hoppstädten auf die Beine gestellt: Interaktives Theater gibt es gleich zweimal, am Sonntag ist die ganze Familie angesprochen.

Die „Impro Weiber Show“ ist angekündigt für Samstag, 13. November, 19.30 Uhr. Interaktives Theater, für das geballte Theaterkunst die Bühne des Sommersaals stürmt. Eine von zwei Hauptakteurinnen ist Hausherrin Claudia Stump, die sich mit Antje Kania den Ball hin und her werfen wird. Die Schauspielerin aus Offenbach in Hessen ist ein ebensolches Multitalent wie die Wahl-Hoppstädterin. Beide sind tief verwurzelt in ihrem Tun im Improvisationstheater – zwei Rampensäue, bei deren Aufeinandertreffen kein Auge trocken bleibt.

Wenn die beiden gemeinsam spielen und singen, werden sie von Gitarrist Marek Herz unterstütz. Zusammen spielt das Trio alles aus dem Stegreif, inspiriert von den Zurufen des Publikums: So funktioniert Improvisationstheater, mal als Musical, mal als Science-Fiction-Film, aber immer einmalig und immer aus dem Moment heraus – gerne irrwitzig und bestimmt komisch.

Ohne Worte

Als Theater für die ganze Familie ist „Impro ohne Worte“ am Sonntagvormittag konzipiert – für Menschen von vier bis 88 Jahren, wird da genauer spezifiziert, aber bestimmt finden 100-Jährige das, was Stump da verspricht, ebenso faszinierend: Vom Auftritt am Abend zuvor inspiriert wie möglicherweise geschlaucht wird das Trio wieder antreten – mit Säuseln, Krachen, Wabern, Rummsen, Kichern und Grunzen, aber ohne Worte.

Aus Mimik und Geräuschen, die außerhalb von Sprache möglich sind, soll eine Geschichte entstehen, in die die großen und kleinen Zuschauer eingreifen können, ohne selbst auf die Bühne zu müssen. Alles wird in einer Sprache erzählt, die universell ist, verspricht Claudia Stump. Mit Musik und Geräuschen soll ein Universum entstehen, in dem der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind – da wird der Sommersaal zur großen Bühne.

Info

Für die beiden Veranstaltungen gilt die 2G-plus-Regelung. Es wird um Anmeldung gebeten per E-Mail an sommersaal@web.de oder telefonisch unter 06788 9709843.

Los geht es die „Impro Weiber Show“ am Samstagabend um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro. „Impro ohne Worte“ startet am Sonntag um 11 Uhr und dauert etwa eineinhalb Stunden. Eintritt für Kinder fünf Euro, für Erwachsene sieben Euro.