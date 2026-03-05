Klassikfans aufgepasst: Am 8. März kommt Gitarrist Petrit Ceku mit Villa-Musica-Stipendiaten nach Kusel, am 15. März Pianistin Silke Avenhaus nach Ramstein.

Villa Musica Rheinland-Pfalz ist eine 1986 gegründete Stiftung der Landesregierung zusammen mit dem SWR, die hochbegabte junge Musiker im letzten Drittel ihres Studiums fördert. Sie feiert 2026 ihr 40-jähriges Bestehen. Junge Musiker erhalten durch die Stiftung die Chance, zusammen mit international renommierten Solisten zu proben und in gemeinsamen Kammermusikkonzerten ihr Können unter Beweis zu stellen.

Der aus Zagreb stammende Gitarrenvirtuose Petrit Ceku, der als Professor in Graz unterrichtet, unternimmt unter dem Motto „Gitarrissimo“ zusammen mit der israelischen Geigerin Lir Vaginsky, der chinesischen Bratschistin Cao Yunqing und dem deutsch-französische Cellisten Maxime Grizard einen mediterranen Streifzug von Spanien über Italien und den Balkan bis nach Österreich. Auf dem Programm steht das „Andante varié et Rondeau“ Op. 155 des italienischen Frühromantikers Ferdinando Carulli, das er als Variationen über ein berühmtes Beethoven-Andante geschrieben hat. Außerdem interpretieren Petrit Ceku und die Stipendiaten von Villa Musica das Quartett für Gitarre und Streichduo D-Dur des jungen Joseph Haydn, ein Quartett für Gitarre und Streichduo des griechischstämmigen kroatischen Komponisten Boris Papandopulo, die „Danzas Espanolas“ Nr. 2 und 11 von Enrique Granados und das Quartetto Nr. 10 A-Dur von Niccolo Paganini.

Romantik in Ramstein

In Ramstein widmet sich die Münchner Klavierprofessorin Silke Arenhaus mit dem Geiger Michael Nodel, der Bratschistin Ayaka Taniguchi und dem Cellisten Syon Najman den Meistern der Romantik; der junge Pianist Barnabas Csiszar unterstützt seine Professorin am Flügel. Silke Arenhaus spielt „Zwei Sätze für Klavier und Streicher“ von Gustav Mahler und die „Romance oubliée“ von Franz Liszt für Viola und Klavier. Das Vorspiel und den „Liebestod“ aus „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner kennen Opernfans als Orchesterkomposition. Silke Arenhaus stellt diese Werke, die zum Inbegriff der Romantik zählen, in einer Klavierfassung des türkischen Komponisten und Pianisten Fazil Say vor. Das Quartett Nr. 2, A-Dur, für Klavier und Streichtrio, op. 26 von Johannes Brahms rundet den Kammermusikabend ab.

Info

–

Konzert am Sonntag, 8. März, 17 Uhr, im Horst-Eckel-Haus, Kusel. Karten gibt es bei der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Straße 49, Telefon 06381 424496, Ticket-Hotline 06381 424496, www.ticket-regional.de



– Konzert am Sonntag, 15. März, 17 Uhr, im Congress Center Ramstein. Karten gibt es im Congress Center, Telefon 06371 592220, online unter congress-center-ramstein.de oder www.villamusica.de.

