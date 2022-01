Gleich drei Personen sind der Polizei am Samstag wegen Drogen ins Netz gegangen. Laut der Einsatzkräfte handelte es sich im ersten Fall um einen 32-Jährigen, der zwischen Blaubach und Kusel mit seinem Auto unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist. Um 0.30 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer in der Glanstraße Kusel ebenfalls unter Einfluss von Drogen unterwegs. Um 2.40 Uhr kontrollierte eine Streife in der Hollerstraße Kusel schließlich einen 46-jährigen Autofahrer. Auch bei ihm sei eine entsprechende Beeinflussung festgestellt worden. Für die drei Fahrer war die Fahrt nach Angaben der Polizei beendet. Es wurde je eine Blutprobe entnommen.