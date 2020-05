Am Freitagmorgen zwischen 5.30 Uhr und 7.45 Uhr ist die Glasscheibe einer Wartehalle am Bussteig 1 (Linie 270) am Busbahnhof Kusel zerstört worden. Wie die Polizei mitteilt, liegen ihr keine Hinweise auf die Verursacher vor. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, dies zu melden unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.