Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anfang Juni startet das Telekommunikationsunternehmen Inexio mit dem Breitbandausbau in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan. Bereits Mitte Mai hat Inexio damit in der VG Oberes Glantal begonnen (wir berichteten). In Teilen der VG Lauterecken-Wolfstein, die von Inexio versorgt werden, verzögert sich der Baubeginn.

Wie Inexio-Sprecher Thomas Schommer gegenüber der RHEINPFALZ sagte, sollen die Bauarbeiten in der VG Kusel-Altenglan zunächst in drei Ortschaften beginnen. In der 24. Kalenderwoche nehme das von Inexio