Die Baustofflager für den Glasfaserausbau im Etschberger Weg sowie im Stadtteil Dielenkopf sollen voraussichtlich Ende des Monats geräumt werden. Dafür wird ein neues angelegt. Der Glasfaserausbau schreite rasant voran, sagte Stadtbürgermeister Jochen Hartloff. Sie würden dann nicht mehr benötigt, da die Lager jeweils nahe der Baustellen verortet würden. Diese sollten bald in Richtung des ehemaligen Kasernengeländes wandern, einen Lagerplatz werde es dann in der Haischbach geben. „So verteilen sich die Belastungen“, sagte Hartloff in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Er betonte auch: Die aufgegebenen Lagerplätze müssten in Ordnung gebraucht werden. Zuletzt hatte es mehrfach Beschwerden wegen des mitten im Wohngebiet gelegenen Baustofflagers im Etschberger Weg gegeben. Anwohner hatten sich über Lärm und Dreck beschwert. Die Straße werde nicht oft genug gereinigt, wurde moniert.