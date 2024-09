Beim Glasfaserausbau in der Kreismitte geht es nur schleppend voran. Vor allem fehlendes Personal in den Baufirmen sowie ein bautechnisches Problem in der Kreisstadt haben zu Verzögerungen geführt.

„Es geht nur langsam vorwärts, aber es geht voran“, fasst Wirtschaftsförderer Marcel Keidel den Stand des Glasfaserausbaus auf Nachfrage von Michael Daniel ( CDU) in der Sitzung des VG-Rats zusammen. Die Baufirmen von Unsere Grüne Glasfaser (UGG) hätten derzeit Schwierigkeiten, Bautrupps zusammenzukriegen, erläutert Keidel, der generell auf die schwierige Lage vieler Baufirmen angesichts gestiegener Preise verweist. Mit der Geschäftsführung der UGG sei man wöchentlich in Kontakt.

Bereits im Sommer hatte Keidel betont, die Verwaltung stehe den ausbauenden Unternehmen täglich auf den Füßen. Die UGG wiederum sei derzeit stark am nachkorrigieren. Verzögerungen gab es in der Kreisstadt wegen eines bautechnischen Problems, das bei der Planung nicht absehbar gewesen sei, sagte Keidel im Juli. Dort musste nun erst eine spezialisierte Bohrfirma anrücken.

Er hoffe, dass in den kommenden drei bis vier Wochen die ersten Kuseler Haushalte schnelles Internet nutzen können. Erst dann könnten umliegende Orte nach und nach an das Netz angeschlossen werden, was ihm zufolge relativ rasch vonstatten gehen sollte. Schließlich sei parallel in den Orten gebaut worden. Geplant sei, dass ab nächster Woche ein Team losziehe, das Ort für Ort die Anschlüsse fertigstelle.